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Открыта регистрация на конференцию по цифровому маркетингу Digital Director Conf

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

22 апреля пройдет онлайн-конференция Digital Director Conf, посвященная трендам в цифровом маркетинге и развитию бизнеса. Для участия нужно зарегистрироваться.

Открыта регистрация на конференцию по цифровому маркетингу Digital Director Conf

Спикеры обсудят:

  • тренды в сфере digital;
  • формулирование ценности продукта;
  • правила работы с негативом;
  • видеомаркетинг и другие темы.

Перед участниками выступят:

  • Павел Чернышев, владелец продукта в idealo (Axel Springer, Berlin);
  • Маргарита Туктарова, CRM-продакт-менеджер в компании «Вкусвилл»;
  • Дмитрий Сидорин, основатель агентств Reputation House и «Сидорин Лаб»;
  • Артем Султанов, генеральный директор PrimeGate.io;
  • Андрей Мигальников, генеральный директор Getreview.io
  • Мария Кристалинская, Digital Head в idealo (Axel Springer, Berlin).

Участие бесплатное, можно купить запись трансляции. Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: StockStyle / Shutterstock

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