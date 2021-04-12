Открыта регистрация на конференцию по цифровому маркетингу Digital Director Conf

Евгения Хрисанфова
22 апреля пройдет онлайн-конференция Digital Director Conf, посвященная трендам в цифровом маркетинге и развитию бизнеса. Для участия нужно зарегистрироваться.
Открыта регистрация на конференцию по цифровому маркетингу Digital Director ConfЕвгения Хрисанфова
Спикеры обсудят:
- тренды в сфере digital;
- формулирование ценности продукта;
- правила работы с негативом;
- видеомаркетинг и другие темы.
Перед участниками выступят:
- Павел Чернышев, владелец продукта в idealo (Axel Springer, Berlin);
- Маргарита Туктарова, CRM-продакт-менеджер в компании «Вкусвилл»;
- Дмитрий Сидорин, основатель агентств Reputation House и «Сидорин Лаб»;
- Артем Султанов, генеральный директор PrimeGate.io;
- Андрей Мигальников, генеральный директор Getreview.io
- Мария Кристалинская, Digital Head в idealo (Axel Springer, Berlin).
Участие бесплатное, можно купить запись трансляции. Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: StockStyle / Shutterstock
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