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Конференция по диджитал-маркетингу Digital Director Conf пройдет онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 сентября состоится онлайн-конференция Digital Director Conf, посвященная трендам цифрового маркетинга в 2020-2021 годах. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Конференция по диджитал-маркетингу Digital Director Conf пройдет онлайн

В программе — выступления спикеров на следующие темы:

  • новые подходы к привлечению клиентов онлайн;
  • диджитал-маркетинг во время пандемии;
  • контент-маркетинг;
  • эффективные сценарии коммуникаций с клиентом;
  • работа с платформой «Яндекс.Дзен»;
  • настройка сквозной аналитики.

Среди выступающих экспертов — предприниматели, топ-менеджеры и специалисты по маркетингу:
  • Елена Куплинова — продуктовый маркетолог в B2B, Avito;
  • Артем Султанов — генеральный директор компании PrimeGate.io;
  • Всеволод Устинов — сооснователь агентства IT-Agency;
  • Андрей Казацкий — глава отдела маркетинга компании Westwing;
  • Александр Григорьев — директор по развитию стратегических проектов Ingate;
  • Дмитрий Мирошниченко — руководитель отдела развития бизнеса Go Mobile;
  • Игорь Михайлов — руководитель проектов компании «Медиасфера».

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: everything possible / Shutterstock

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