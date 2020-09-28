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Конференция по диджитал-маркетингу Digital Director Conf пройдет онлайн
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Евгения Хрисанфова
30 сентября состоится онлайн-конференция Digital Director Conf, посвященная трендам цифрового маркетинга в 2020-2021 годах. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Конференция по диджитал-маркетингу Digital Director Conf пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
В программе — выступления спикеров на следующие темы:
- новые подходы к привлечению клиентов онлайн;
- диджитал-маркетинг во время пандемии;
- контент-маркетинг;
- эффективные сценарии коммуникаций с клиентом;
- работа с платформой «Яндекс.Дзен»;
- настройка сквозной аналитики.
Среди выступающих экспертов — предприниматели, топ-менеджеры и специалисты по маркетингу:
- Елена Куплинова — продуктовый маркетолог в B2B, Avito;
- Артем Султанов — генеральный директор компании PrimeGate.io;
- Всеволод Устинов — сооснователь агентства IT-Agency;
- Андрей Казацкий — глава отдела маркетинга компании Westwing;
- Александр Григорьев — директор по развитию стратегических проектов Ingate;
- Дмитрий Мирошниченко — руководитель отдела развития бизнеса Go Mobile;
- Игорь Михайлов — руководитель проектов компании «Медиасфера».
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: everything possible / Shutterstock
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