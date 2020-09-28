Конференция по диджитал-маркетингу Digital Director Conf пройдет онлайн

30 сентября состоится онлайн-конференция Digital Director Conf, посвященная трендам цифрового маркетинга в 2020-2021 годах. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

В программе — выступления спикеров на следующие темы:



новые подходы к привлечению клиентов онлайн;

диджитал-маркетинг во время пандемии;

контент-маркетинг;

эффективные сценарии коммуникаций с клиентом;

работа с платформой «Яндекс.Дзен»;

настройка сквозной аналитики.

Елена Куплинова — продуктовый маркетолог в B2B, Avito;

Артем Султанов — генеральный директор компании PrimeGate.io;

Всеволод Устинов — сооснователь агентства IT-Agency;

Андрей Казацкий — глава отдела маркетинга компании Westwing;

Александр Григорьев — директор по развитию стратегических проектов Ingate;

Дмитрий Мирошниченко — руководитель отдела развития бизнеса Go Mobile;

Игорь Михайлов — руководитель проектов компании «Медиасфера».

Среди выступающих экспертов — предприниматели, топ-менеджеры и специалисты по маркетингу:

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.





Фото на обложке: everything possible / Shutterstock