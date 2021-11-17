Эксперты рассказали, как минимизировать свой цифровой след в интернете

Чтобы минимизировать свой цифровой след, IT-специалисты рекомендуют использовать безопасные браузеры и не раскрывать персональную информацию в соцсетях.
В первую очередь необходимо использовать безопасные браузеры или вручную отключать трекеры активности, сообщило агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на рекомендации разработчика программного обеспечения Vivaldi Technologies.
«Браузер может получить о вас максимум информации, так как вы получаете с его помощью большую часть сервисов, доступных в интернете — покупки, переписка в электронной почте, календарь, просмотр новостного контента», — отметили в Vivaldi Technologies.
Кроме того, для уменьшения цифрового следа эксперты рекомендуют добавить в браузер расширения для блокировки трекеров, не указывать персональную информацию в соцсетях — дату, место рождения, адрес, номер телефона и использовать прокси-сервер (VPN) и режим инкогнито.
В компания пояснили, что цифровой след — это все, что пользователи сети размещают о себе в интернете (фотографии, посты в блогах, комментарии), он включает в себя все поисковые запросы и посещенные сайты, на которых есть трекеры.
Цифровой след могут фиксировать IT-корпорации, поскольку они владеют большим объемом рекламного рынка и «видят» практически любой посещаемый пользователем сайт, а иногда эти данные попадают к мошенникам, которые с помощью цифрового следа способны получить доступ к аккаунту, банковским счетам или переписке.
Помимо этого, специалисты рекомендуют ограничить количество информации, которая находится в облачных хранилища данных, ознакомиться с их политикой конфиденциальности и убедиться, что провайдер облака не собирает данные.
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Фото на обложке: Vasin Lee /
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