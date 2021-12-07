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Digital Horizon вложился в платформу по профессиональному развитию сотрудников Learnerbly

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Венчурный фонд Digital Horizon принял участие в раунде А платформы по корпоративному обучению и развитию Learnerbly, сообщила пресс-служба фонда. Лид-инвестором раунда на общую сумму $10 млн выступил фонд Beringea при участии фонда FJ Labs.

Digital Horizon вложился в платформу по профессиональному развитию сотрудников Learnerbly

Learnerbly помогает компаниям формировать и курировать развитие сотрудников. На платформе собраны образовательные ресурсы от более 250 провайдеров, в том числе Blinklist, Masterclass, Pluralsight, CIPD и др. Они отобраны и рекомендованы ведущими экспертами Google, Airbnb и других крупнейших компаний. 

Доступ к 40% контента бесплатный. В остальных случаях сотрудники проходят обучение за счет работодателя. При этом компания видит, какие курсы выбирает сотрудник, проходит ли их до конца, с каким результатом и т. д.

По данным самой компании, сегодня Learnerbly используют более 100 организаций из более 50 стран. Среди клиентов платформы — WeTransfer, Curve, goCardless, Busuu и другие крупные технологические бизнесы. Недавно компания также вошла в рейтинг 100 самых перспективных британских стартапов. 

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Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock

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