Названы лауреаты премии Digital Leaders Award 2021

В этом году экспертный совет премии выделил более 50 победителей, в числе которых: банк ВТБ, ФГ «ФИНАМ», «Газпромбанк», «Мегапейдж», школа управления «Сколково», S7 Airlines, международная логистическая компания «СДЭК», POS1ER, международный холдинг интегрированных коммуникаций ADSbase, гостиничный комплекс «Имеретинский», ГК «О’КЕЙ» и компания «РЕКСОФТ», «Аэрофлот», Сбербанк, Lenta.ru, G-Core Labs, председатель правления «Абсолют Банка» Татьяна Ушкова, S7 TechLab, ГК CMS'.

«Еще в 2019 году “Имеретинский” взял курс на активное развитие digital-направления. Теперь наш сайт — это единая удобная платформа для гостей комплекса, где можно не просто забронировать номер, но и зарегистрироваться онлайн, заказать дополнительные услуги, трансфер, столик в ресторане и даже букет цветов. Полученная награда вдохновляет весь наш коллектив на новые идеи, которые будем воплощать в digital», — поделился Евгений Орлов, руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Имеретинский».

«Для меня победа в номинации “Цифровой лидер года” — это показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Рад, что мою экспертизу и вклад в цифровизацию бизнеса высоко оценили на международном уровне. Благодаря премии Digital Leaders я также расширил круг надежных знакомств для совместного развития digital-индустрии в России и за рубежом», — отметил Денис Лагутенко, основатель холдинга ADSbase.

Премия Digital Leaders Award с 2020 года. В состав экспертного совета премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.