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Хакатон Digital League AI Challenge пройдет в парке «Патриот» 28-29 августа

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

28-29 августа в парке «Патриот» пройдет Data Science хакатон Digital League AI Challenge. Главным организатором хакатона выступит Новое Общественное Движение «Цифровая Лига».

Хакатон Digital League AI Challenge пройдет в парке «Патриот» 28-29 августа

На хакатоне участникам предстоит создать алгоритм на основе нейронной сети для обнаружения и классификации мишеней для стрельбы. Призовой фонд хакатона составит 500 000 рублей. К участию приглашаются разработчики, дата-инженеры, аналитики и все, кто интересуется Data Science и искусственным интеллектом. Участникам предоставят питание и трансфер до Москвы. 


Зарегистрироваться на хакатон можно до 25 августа по ссылке.


Фото на обложке: Independenz/Shutterstock

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