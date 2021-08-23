Хакатон Digital League AI Challenge пройдет в парке «Патриот» 28-29 августа

Полина Есакова
28-29 августа в парке «Патриот» пройдет Data Science хакатон Digital League AI Challenge. Главным организатором хакатона выступит Новое Общественное Движение «Цифровая Лига».
Хакатон Digital League AI Challenge пройдет в парке «Патриот» 28-29 августаПолина Есакова
На хакатоне участникам предстоит создать алгоритм на основе нейронной сети для обнаружения и классификации мишеней для стрельбы. Призовой фонд хакатона составит 500 000 рублей. К участию приглашаются разработчики, дата-инженеры, аналитики и все, кто интересуется Data Science и искусственным интеллектом. Участникам предоставят питание и трансфер до Москвы.
Зарегистрироваться на хакатон можно до 25 августа по ссылке.
Фото на обложке: Independenz/Shutterstock
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