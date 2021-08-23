Хакатон Digital League AI Challenge пройдет в парке «Патриот» 28-29 августа

На хакатоне участникам предстоит создать алгоритм на основе нейронной сети для обнаружения и классификации мишеней для стрельбы. Призовой фонд хакатона составит 500 000 рублей. К участию приглашаются разработчики, дата-инженеры, аналитики и все, кто интересуется Data Science и искусственным интеллектом. Участникам предоставят питание и трансфер до Москвы.

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