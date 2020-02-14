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Открыт набор на курс по digital-маркетингу

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24 февраля в Москве начнутся занятия курса Digital Branding для бренд-менеджеров и маркетологов. Студенты изучат инструменты, технологии и стратегии digital-маркетинга, а также подготовят свой проект.

Открыт набор на курс по digital-маркетингу

В программе курса студентов ждут:

  • знакомство с трендами маркетинга, в том числе продвижением через инфлюенсеров, электронной коммерцией и большими данными;
  • стратегии, инструменты и технологии цифрового маркетинга;
  • продвижение бренда в медиа;
  • управление работой подрядчиков.
Во время учебы студенты будут работать над собственным проектом под руководством кураторов. В конце курса они представят стратегию, созданную по брифу крупного бренда, ― например, Johnson&Johnson, L'Oreal, Dior, Energizer, Coca-Cola, Nestle и других.

Записаться на курс можно на сайте. Занятия пройдут в Москве в Центре ARTPLAY с 24 февраля по 6 июня 2020 года. Курс платный, но для читателей Rusbase действует скидка в 55 000 рублей. Чтобы ее получить, нужно ввести промокод partner.

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