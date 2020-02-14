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Открыт набор на курс по digital-маркетингу
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Евгения Хрисанфова
24 февраля в Москве начнутся занятия курса Digital Branding для бренд-менеджеров и маркетологов. Студенты изучат инструменты, технологии и стратегии digital-маркетинга, а также подготовят свой проект.
Открыт набор на курс по digital-маркетингуЕвгения Хрисанфова
В программе курса студентов ждут:
- знакомство с трендами маркетинга, в том числе продвижением через инфлюенсеров, электронной коммерцией и большими данными;
- стратегии, инструменты и технологии цифрового маркетинга;
- продвижение бренда в медиа;
- управление работой подрядчиков.
Записаться на курс можно на сайте. Занятия пройдут в Москве в Центре ARTPLAY с 24 февраля по 6 июня 2020 года. Курс платный, но для читателей Rusbase действует скидка в 55 000 рублей. Чтобы ее получить, нужно ввести промокод partner.
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