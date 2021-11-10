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SDVentures проведет онлайн-хакатон для frontend-разработчиков

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 26 по 28 ноября 2021 года пройдет онлайн-хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend. Участникам предложат на выбор решить две задачи: создать приложение для видеозвонков P2P с адаптивным качеством или с возможностью использовать маски для видеозвонков. Общий призовой фонд — $30 тыс.

SDVentures проведет онлайн-хакатон для frontend-разработчиков

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Для участия в хакатоне приглашают frontend-разработчиков middle- и senior-уровня из России, Беларуси и с Украины. Участники могут использовать любые open source ML-библиотеки и технологии Kotlin, Swift или React Native.

В составе жюри:

  • Валерий Шибанов, Fullstack-разработчик Mail.ru Group, создатель телеграм-канала «IT Монах»;
  • Александр Бальцевич, Senior Frontend Developer с 10-летним опытом работы в IT, основатель YouTube-канала «АйТи Синяк»;
  • Дмитрий Волков, основатель SDVentures.

Победители SDV Digital Nomad Hiring Weekend получат оффер от SDVentures и возможность полгода удаленно работать на Занзибаре, Шри-Ланке, в Греции, Турции или Испании. Также все финалисты получат денежные призы и менторскую поддержку экспертов отрасли.

Мы считаем, что цифровые кочевники (digital nomads) — это герои нашего времени, готовые менять мир и меняться сами. Их образ жизни дает возможность работать из любой точки мира, вдохновляясь культурой разных стран. Наша цель — собрать digital nomad команду для создания социальной жизни 2.0.
Дмитрий Волков, основатель SDVentures

Регистрация на хакатон открыта до 24 ноября. Подробная информация на сайте.  

SDVentures — мировой лидер по созданию онлайн-продуктов в сфере social discovery. Компания объединяет более 700 профессионалов на пяти континентах для создания виртуального мира, где будет решена проблема одиночества, изоляции и разобщенности.

Фото на обложке: Alex Brylov / Shutterstock

















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