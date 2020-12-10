11 декабря многофункциональная платформа Granatum приглашает принять участие в иммерсивном онлайн-шоу Digital Office 2021, на котором расскажут о новых интерактивных инструментах и практиках для командного взаимодействия, позволяющих улучшить коммуникацию и повысить эффективность бизнеса в условиях пандемии.

На онлайн-шоу Digital Office 2021 расскажут, как развивать бизнес в условиях локдауна