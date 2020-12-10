На онлайн-шоу Digital Office 2021 расскажут, как развивать бизнес в условиях локдауна

11 декабря многофункциональная платформа Granatum приглашает принять участие в иммерсивном онлайн-шоу Digital Office 2021, на котором расскажут о новых интерактивных инструментах и практиках для командного взаимодействия, позволяющих улучшить коммуникацию и повысить эффективность бизнеса в условиях пандемии.
На мероприятии обсудят:
- как эффективно общаться с сотрудниками и клиентами в виртуальной среде;
- как «не уронить» бизнес при переходе на удаленку;
- как повысить вовлеченность команды и сохранить мотивацию в условиях пандемии;
- как создавать инновации — от идеи до ее вывода на рынок;
- как принимать решения в условиях полной неопределенности.
Среди приглашённых спикеров:
- Анастасия Мозер, директор B2B, Alpina Digital;
- Руслан Мусин, CEO, Verspeak;
- Андрей Кравченко, сооснователь и генеральный директор, Createra;
- Ирина Безменова, генеральный директор, «Технологии и решения»;
- Светлана Федорова, директор группы сопровождения русскоязычных клиентов в странах Центральной и Восточной Европы, Deloitte;
- Юлия Кротова, консультант группы информационных технологий и консалтинга, Deloitte;
- Рубен Арутюнян, руководитель IT-департамента, SHL Russia & CIS;
- Александр Кубанеишвили, Сountry Manager Russia & CIS, Insider;
- Анастасия Люстина, CEO&Founder, LeClick;
- Анна Найш, CEO, Granatum.
Особенность бизнес-шоу Digital Office 2021 в том, что в специально созданном виртуальном пространстве каждый гость сможет непосредственно влиять на ход обсуждения, активно участвовать в дискуссиях и обмениваться знаниями с коллегами.
Участие бесплатное, регистрация на сайте.
Фото на обложке: Girts Ragelis/shutterstock.com
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