«Авито» и VK стали самыми востребованными цифровыми площадками у малого и среднего бизнеса

Исследование показало, какие цифровые площадки являются самыми популярными у представителей малого и среднего бизнеса в России. Ими стали «Авито» и VK – первая как e-commerce инструмент, вторая – как способ взаимодействия с клиентами.
80% предприятий малого и среднего бизнеса в России пользуются цифровыми инструментами для ведения дела, говорится в результатах исследования, которое провела российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
В основном бизнес использует e-commerce площадки и средства интернет-коммуникаций. В 40% случаев – и то, и другое. Среди площадок для электронной торговли лидером по востребованности стала «Авито» – ей пользуются 62% предпринимателей, показал опрос. Следом за «Авито» идут маркетплейсы «Яндекс.Маркет» и Ozon.
Основным каналом коммуникации с клиентами и аудиторией 44% респондентов назвали социальную сеть VK. В эту категорию вошли также мессенджеры, но VK обогнала по популярности WhatsApp и собственные сайты компаний.
Лидером падения по востребованности стал Instagram (принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории России).
«20% опрошенных МСП заявили о желании вернуться на иностранные ресурсы, еще 12% высказались категорически против этой идеи даже в случае снятия запрета», – отметили в РАЭК.
Фото на обложке: mrmohock /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В сети опубликовали карту с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды», ГИБДД и СДЭК
- 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2022
19 мая 2022