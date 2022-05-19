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«Авито» и VK стали самыми востребованными цифровыми площадками у малого и среднего бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Исследование показало, какие цифровые площадки являются самыми популярными у представителей малого и среднего бизнеса в России. Ими стали «Авито» и VK – первая как e-commerce инструмент, вторая – как способ взаимодействия с клиентами.

«Авито» и VK стали самыми востребованными цифровыми площадками у малого и среднего бизнеса

80% предприятий малого и среднего бизнеса в России пользуются цифровыми инструментами для ведения дела, говорится в результатах исследования, которое провела российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В основном бизнес использует e-commerce площадки и средства интернет-коммуникаций. В 40% случаев – и то, и другое. Среди площадок для электронной торговли лидером по востребованности стала «Авито» – ей пользуются 62% предпринимателей, показал опрос. Следом за «Авито» идут маркетплейсы «Яндекс.Маркет» и Ozon.

Основным каналом коммуникации с клиентами и аудиторией 44% респондентов назвали социальную сеть VK. В эту категорию вошли также мессенджеры, но VK обогнала по популярности WhatsApp и собственные сайты компаний.

Лидером падения по востребованности стал Instagram (принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории России).

«20% опрошенных МСП заявили о желании вернуться на иностранные ресурсы, еще 12% высказались категорически против этой идеи даже в случае снятия запрета», – отметили в РАЭК.

Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock

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