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На конференции Digital Retail 2020 расскажут, каким должен быть онлайн-ритейл будущего

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

15 декабря пройдёт онлайн-конференция Digital Retail 2020 от RetailCRM, на которой спикеры из разных сфер обсудят, как российскому ритейлу и eCommerce выстроить процессы для увеличения продаж и роста бизнеса.

На конференции Digital Retail 2020 расскажут, каким должен быть онлайн-ритейл будущего

Главные темы конференции Digital Retail 2020:

  • продажи — автоматизация и современные онлайн-инструменты для увеличения продаж;
  • лояльность — механики превращения новых клиентов в лояльных и снижения оттока покупателей;
  • сервис — как заставить клиента испытать вау-эффект с первых секунд.

Приглашённые спикеры:

  • Дмитрий Бороздин, генеральный директор RetailCRM. Покажет новую версию продукта;
  • Максим Поташев, магистр игры «Что Где? Когда?». Обсудит клиентский сервис в eCommerce;
  • Максим Ильяхов, автор бестселлера «Пиши, сокращай» и основатель сервиса «Главред». Расскажет про контент-маркетинг в торговле;
  • Роман Кумар Виас, сооснователь Qlean и QMarketing. Разберёт, как правильно продвигать онлайн-ритейл;
  • Фёдор Вирин, партнёр Data Insight. Расскажет, как пользователи используют рекомендации и отзывы в процессе покупок;
  • Алексей Ткачук, digital-блогер №1, автор Dnative. Объяснит, как соцсети превращаются в крупнейшие маркетплейсы;
  • Виталий Говорухин, консультант, маркетолог, продавец, автор смарт-книги «Продажи в переписке». Раскроет пять точек роста eСommerce-проекта в продажах в чатах и мессенджерах;
  • Стив Исаков, Ecosystem Program Manager в Nike. Покажет, как строить долгосрочные отношения с клиентом.

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Фото на обложке: kitzcorner/shutterstock.com

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