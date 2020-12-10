15 декабря пройдёт онлайн-конференция Digital Retail 2020 от RetailCRM, на которой спикеры из разных сфер обсудят, как российскому ритейлу и eCommerce выстроить процессы для увеличения продаж и роста бизнеса.

На конференции Digital Retail 2020 расскажут, каким должен быть онлайн-ритейл будущего