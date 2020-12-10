На конференции Digital Retail 2020 расскажут, каким должен быть онлайн-ритейл будущего

Ирина Печерская
15 декабря пройдёт онлайн-конференция Digital Retail 2020 от RetailCRM, на которой спикеры из разных сфер обсудят, как российскому ритейлу и eCommerce выстроить процессы для увеличения продаж и роста бизнеса.
На конференции Digital Retail 2020 расскажут, каким должен быть онлайн-ритейл будущегоИрина Печерская
Главные темы конференции Digital Retail 2020:
- продажи — автоматизация и современные онлайн-инструменты для увеличения продаж;
- лояльность — механики превращения новых клиентов в лояльных и снижения оттока покупателей;
- сервис — как заставить клиента испытать вау-эффект с первых секунд.
Приглашённые спикеры:
- Дмитрий Бороздин, генеральный директор RetailCRM. Покажет новую версию продукта;
- Максим Поташев, магистр игры «Что Где? Когда?». Обсудит клиентский сервис в eCommerce;
- Максим Ильяхов, автор бестселлера «Пиши, сокращай» и основатель сервиса «Главред». Расскажет про контент-маркетинг в торговле;
- Роман Кумар Виас, сооснователь Qlean и QMarketing. Разберёт, как правильно продвигать онлайн-ритейл;
- Фёдор Вирин, партнёр Data Insight. Расскажет, как пользователи используют рекомендации и отзывы в процессе покупок;
- Алексей Ткачук, digital-блогер №1, автор Dnative. Объяснит, как соцсети превращаются в крупнейшие маркетплейсы;
- Виталий Говорухин, консультант, маркетолог, продавец, автор смарт-книги «Продажи в переписке». Раскроет пять точек роста eСommerce-проекта в продажах в чатах и мессенджерах;
- Стив Исаков, Ecosystem Program Manager в Nike. Покажет, как строить долгосрочные отношения с клиентом.
Регистрация на мероприятия на сайте.
Фото на обложке: kitzcorner/shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма