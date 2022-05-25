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Банк России на один год сдвинул срок начала тестирования цифрового рубля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центральный банк решил сократить срок начала тестирования цифрового рубля. Планировали начать в 2024 году, но первые реальные операции с ним начнутся уже в апреле 2023 года. Сдвинуть срок на год Банк России побудили санкции против банковской системы РФ.

Банк России на один год сдвинул срок начала тестирования цифрового рубля

Первым заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о сдвиге сроков начала тестирования цифрового рубля на один год – с 2024 года на апрель 2023 года.

«Также с апреля следующего года мы хотим попробовать использовать смарт-контракты», – рассказала Скоробогатова.

Создание прототипа цифрового рубля Центральный банк завершил в декабре 2021 года. В 2022 году регулятор начал его тестирование, но только с банками, а не в реальных операциях. Позже Банк России сообщил, что тестирование прошло успешно. На данный момент тестирование цифрового рубля с банками продолжается.

В ЦБ уточнили, что возможность обменять цифровой рубль на валюту может появиться уже в 2024 году. Некоторые аналитики и эксперты выразили мнение, что Банк России выступает за полный запрет криптовалют в стране в интересах разработки собственной национальной цифровой валюты.

Фото на обложке: Irina Anosova / Shutterstock

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