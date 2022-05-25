Банк России на один год сдвинул срок начала тестирования цифрового рубля

Центральный банк решил сократить срок начала тестирования цифрового рубля. Планировали начать в 2024 году, но первые реальные операции с ним начнутся уже в апреле 2023 года. Сдвинуть срок на год Банк России побудили санкции против банковской системы РФ.

Первым заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о сдвиге сроков начала тестирования цифрового рубля на один год – с 2024 года на апрель 2023 года.

«Также с апреля следующего года мы хотим попробовать использовать смарт-контракты», – рассказала Скоробогатова.

Создание прототипа цифрового рубля Центральный банк завершил в декабре 2021 года. В 2022 году регулятор начал его тестирование, но только с банками, а не в реальных операциях. Позже Банк России сообщил, что тестирование прошло успешно. На данный момент тестирование цифрового рубля с банками продолжается.

В ЦБ уточнили, что возможность обменять цифровой рубль на валюту может появиться уже в 2024 году. Некоторые аналитики и эксперты выразили мнение, что Банк России выступает за полный запрет криптовалют в стране в интересах разработки собственной национальной цифровой валюты.

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