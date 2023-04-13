Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте

Предъявление паспорта на «Госуслугах» станет равнозначным его бумажному оригиналу, говорится в подготовленном Минцифры проекте указа о цифровых паспортах. В каком виде можно будет предъявить паспорт – физическом или цифровом – граждане будут решать добровольно.
Минцифры опубликовало проект указа о цифровых паспортах. Согласно документу, предъявление документа в цифровом виде и бумажном станут равноценными.
Паспорт в цифровом виде можно будет предъявить через приложение «Госуслуги». При этом решение о предъявлении цифрового паспорта вместо бумажного граждане будут принимать добровольно.
Правительству будет поручено в течение полутора месяцев со дня вступления указа в силу утвердить все порядки применения приложения «Госуслуг» для предъявления цифрового паспорта, говорится в проекте.
Цифровые удостоверения личности планировали ввести уже в начале 2023 года, но Минцифры отложило планы. Таким удостоверением должны были стать карты с электронным носителем.
Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov /
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