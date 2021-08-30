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Стартапы по кибербезопасности ждут на питч-сессии марафона Digital Superhero

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Сybersecurity-стартапы приглашают на питч-сессию марафона Digital Superhero. Лучшие проекты по итогам онлайн-отбора смогут участвовать в финальном Demo Day, который пройдет в рамках международного форума Kazan Digital Week. Для стартапов это возможность получить обратную связь от экспертов и побороться за потенциальных партнеров и приз в 300 000 рублей.

Стартапы по кибербезопасности ждут на питч-сессии марафона Digital Superhero

Финалисты питч-сессии Сybersecurity выступят на финальном Demo Day в рамках Kazan Digital Week перед потенциальными партнерами, инвесторами и представителями институтов развития, встретятся с экспертами отрасли и смогут начать переговоры о сотрудничестве или пилотном запуске.

К участию в питч-сессии Сybersecurity приглашают стартапы и продуктовые команды. Обязательно наличие готового продукта и сформированная команда. Вы должны создавать сервисы и решения в одном из направлений:

  • безопасность мобильных устройств;
  • защита облачных сред;
  • сетевая безопасность;
  • сервисы поведенческого анализа для защиты данных;
  • инструменты автоматизации;
  • защита сред контейнеризации;
  • модели машинного обучения для выявления инцидентов ИБ.

Для участия в питч-сессии нужно подать заявку и прислать презентацию проекта до 7 сентября на сайте. Питч-сессия по кибербезопасности запланирована на 10 сентября (онлайн), а финальный Demo Day пройдет 22 и 23 сентября.

Во время питч-сессии участникам нужно рассказать о ценности своего решения, продемонстрировать знания рынка и конкурентов, отразить финансовые показатели, поделиться прогнозами и основными этапами развития, а также озвучить инвестиционный запрос. В состав жюри войдут организаторы марафона Digital Superhero — Группа компаний Innostage, а также представители компаний-партнеров марафона.

Питч-сессии и хакатоны Digital Superhero 2021 проходят с мая по сентябрь 2021 года и затрагивают сферы кибербезопасности, финансовых технологий, DigitalHealth и другие. Итогом серии мероприятий станет Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, где представят лучшие проекты ИТ-марафона Digital Superhero 2021.

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Digital SuperHero — бизнес-акселератор, направленный на развитие стартапов и ИТ-решений в интересах крупнейших компаний России и стран СНГ. Основные направления: работа со стартапами, проведение хакатонов, питч-сессий, акселерационных программ. Входит в ГК Innostage.

Фото на обложке: Unsplash.

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