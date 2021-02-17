Work Solutions запустила тест, который поможет определить готовность к запуску цифрового продукта

Work Solutions вместе с экспертами из других компаний запустила спецпроект «Готовы ли вы к разработке продукта?» С помощью теста можно проверить свои знания по созданию и продвижению цифровых продуктов, получить советы специалистов и рекомендации полезных материалов.

Тест состоит из 21 вопроса по темам:



Выбор целей. Маркетинг. Управление продуктом. UX-дизайн. Монетизация. Планирование бюджета. Аналитика.

Вопросы для теста и комментарии к ним помогали придумывать руководители и эксперты по маркетингу, управлению и разработке:

Глеб Кудрявцев, руководитель продуктов Skyeng;

Владислав Прищепов, менеджер по продукту Delivery Club;

Артем Салютин, руководитель проектов Work Solutions;

Марина Арефьева, сооснователь Creative Mind Consulting;

Мария Любимцева, продакт-менеджер Yandex.Forms и многие другие.

Регистрация не нужна. Пройти тест можно по ссылке.



