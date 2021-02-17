Work Solutions запустила тест, который поможет определить готовность к запуску цифрового продукта

Евгения Хрисанфова
Work Solutions вместе с экспертами из других компаний запустила спецпроект «Готовы ли вы к разработке продукта?» С помощью теста можно проверить свои знания по созданию и продвижению цифровых продуктов, получить советы специалистов и рекомендации полезных материалов.
Work Solutions запустила тест, который поможет определить готовность к запуску цифрового продуктаЕвгения Хрисанфова
Тест состоит из 21 вопроса по темам:
- Выбор целей.
- Маркетинг.
- Управление продуктом.
- UX-дизайн.
- Монетизация.
- Планирование бюджета.
- Аналитика.
Вопросы для теста и комментарии к ним помогали придумывать руководители и эксперты по маркетингу, управлению и разработке:
- Глеб Кудрявцев, руководитель продуктов Skyeng;
- Владислав Прищепов, менеджер по продукту Delivery Club;
- Артем Салютин, руководитель проектов Work Solutions;
- Марина Арефьева, сооснователь Creative Mind Consulting;
- Мария Любимцева, продакт-менеджер Yandex.Forms и многие другие.
Регистрация не нужна. Пройти тест можно по ссылке.
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