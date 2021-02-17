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Work Solutions запустила тест, который поможет определить готовность к запуску цифрового продукта

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Work Solutions вместе с экспертами из других компаний запустила спецпроект «Готовы ли вы к разработке продукта?» С помощью теста можно проверить свои знания по созданию и продвижению цифровых продуктов, получить советы специалистов и рекомендации полезных материалов.

Work Solutions запустила тест, который поможет определить готовность к запуску цифрового продукта

Тест состоит из 21 вопроса по темам:

  1. Выбор целей.
  2. Маркетинг.
  3. Управление продуктом.
  4. UX-дизайн.
  5. Монетизация.
  6. Планирование бюджета.
  7. Аналитика.

Вопросы для теста и комментарии к ним помогали придумывать руководители и эксперты по маркетингу, управлению и разработке:

  • Глеб Кудрявцев, руководитель продуктов Skyeng;
  • Владислав Прищепов, менеджер по продукту Delivery Club;
  • Артем Салютин, руководитель проектов Work Solutions;
  • Марина Арефьева, сооснователь Creative Mind Consulting;
  • Мария Любимцева, продакт-менеджер Yandex.Forms и многие другие.

Регистрация не нужна. Пройти тест можно по ссылке.

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