Единую электронную визу для иностранцев запустят 1 августа, сообщили в МИД РФ. Такие визы можно будет оформить на сайте ведомства.

Принятый еще в 2020 году закон об электронных визах должен был начать действовать в начале 2021 года, чего не произошло из-за пандемии коронавируса.

Такая виза будет использоваться для туристических, гостевых и деловых целей визита в страну. Срок ее действия составляет 60 суток. Оформить электронный документ можно за $52.

Граждане каких стран смогут воспользоваться этой услугой, внешнеполитическое ведомство не уточняет. Как планировалось ранее, такую возможность должны были получить граждане 52 стран, в то числе европейских.

Как сообщал в июне 2023 года Минэк, электронные визы смогут оформлять туристы из Саудовской Аравии, Ирана, Омана и Кувейта.

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