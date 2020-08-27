Rusbase запустил проект для бизнеса про цифровую трансформацию

На Rusbase появился новый раздел, посвященный цифровой трансформации бизнеса, — Dig(IT)al . Он состоит из трех частей: контента, маркетплейса с поставщиками технологий и премии Rusbase Awards. Здесь будут размещаться полезные материалы об инновациях и список IT-компаний, которые помогут предпринимателям развивать свой бизнес, больше зарабатывать и влиться в новую digital-реальность.

Проект поможет предпринимателям и компаниям, которые хотят повысить эффективность, научиться использовать большие данные для принятия решений, стать ближе к клиенту и увеличить за счет этого прибыль. Поставщики технологических продуктов для бизнеса смогут найти здесь заказчиков, а те, кто уже прошел цифровую трансформацию — рассказать о себе и своем опыте.

Чтобы расти и увеличивать прибыль в новой реальности, компаниям необходимо детально изучить своих клиентов и обновить устаревшие процессы. Для этого у них есть все необходимые инструменты: искусственный интеллект, большие данные, облака, системы распознавания речи и лица, интернет вещей, а также agile-подход, метод оценки Technology Readiness Level и многое другое. Что это такое и как их правильно использовать, мы расскажем в нашем новом проекте.

В контентной части Dig(IT)al есть несколько разделов:

Статьи. Актуальные материалы о новых технологиях и рынках, инструкции и комментарии экспертов, которые помогут разобраться в трендах и выбрать нужное направление цифровой трансформации.

Актуальные материалы о новых технологиях и рынках, инструкции и комментарии экспертов, которые помогут разобраться в трендах и выбрать нужное направление цифровой трансформации. Шпаргалки. Тексты с объяснением терминов и ответами на вопросы о современных технологиях.

Тексты с объяснением терминов и ответами на вопросы о современных технологиях. Лица. В этом разделе появятся эксперты по цифровой трансформации и члены жюри конкурса Rusbase Awards.

В этом разделе появятся эксперты по цифровой трансформации и члены жюри конкурса Rusbase Awards. Кейсы. Здесь мы покажем интересные примеры внедрения технологий в компаниях, которые подадут заявки на участие в Rusbase Awards. Герои раздела уже провели цифровую трансформацию своего бизнеса и получили результаты — смогли сэкономить, заработать больше и улучшить производительность.

Здесь мы покажем интересные примеры внедрения технологий в компаниях, которые подадут заявки на участие в Rusbase Awards. Герои раздела уже провели цифровую трансформацию своего бизнеса и получили результаты — смогли сэкономить, заработать больше и улучшить производительность. Вакансии. Специалисты по технологиям и цифровой трансформации бизнеса смогут найти работу на нашем сайте.

Специалисты по технологиям и цифровой трансформации бизнеса смогут найти работу на нашем сайте. Видео. Ролики о цифровой трансформации для тех, кто хочет не читать, а смотреть. Раздел будет пополняться в будущем.

Премия Rusbase Awards — вторая часть проекта — посвящена внедрению инноваций в бизнес. Экспертное жюри выберет лучшие примеры цифровой трансформации компаний, которые попадут на сайт Dig(IT)al. Скоро стартует прием заявок на участие в конкурсе. Следить за началом отбора кейсов можно, подписавшись на новостную рассылку на странице проекта.

Третья часть Dig(IT)al — B2B-магазин с поставщиками технологий, который также в ближайшее время появится на сайте. IT-компании смогут искать здесь новых клиентов, а бизнес — выбирать подрядчиков, которые помогут провести цифровую трансформацию.



