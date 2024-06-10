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Сеть «Дикси» тестирует формат ультрамалых магазинов у дома

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Торговая сеть «Дикси» (входит в группу «Магнит») начала тестировать новый формат — Дикси GO!. Это ультрамалые магазины, расположенные на первых этажах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба «Магнита».

Сеть «Дикси» тестирует формат ультрамалых магазинов у дома

Первые точки Дикси GO! Заработали в Москве (один магазин) и Московской области (два магазина).

Специфика формата — в маленькой площади (70–110 кв. м.) и небольшом ассортименте (около 2 тыс. SKU). В Дикси GO! представлены напитки, включая алкогольные, бакалейные товары и кондитерские изделия. Также есть свежие фрукты и овощи и непродовольственные товары.

Акцент в этом формате сделан на готовой еде, свежей выпечке и кофе, поясняет пресс-служба.

Решение о масштабировании компания примет по результатам тестов.

Фото на обложке: «Магнит»

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