«Дикси» и Metro начали продавать товары на маркетплейсах

«Дикси» с 11 марта начала продавать товары на Ozon. Metro запустил продажи на маркетплейсе «Беру» еще в конце 2019 года. Это позволит ритейлерам получить новые каналы продаж и увеличить аудиторию, пишут «Ведомости».

Компании продают на маркетплейсах не весь ассортимент, а только товары с длительным сроком годности и не требующие специальных условий хранения.

Так, «Дикси» предлагает на Ozon только 200 видов товаров (бакалею, сладости, консервы, бытовую химию), но намерена расширить предложение до нескольких тысяч. Metro предлагает покупателям на «Беру» только бакалею, соусы, посуду и другие товары.

Раньше «Дикси» продавала товары исключительно офлайн. У Metro есть свой интернет-магазин, ритейлер также работает с сервисами доставки еды, например iGooods.

«Дикси» рассчитывает, что благодаря продажам на Ozon ее товары будут доступны в 6500 населенных пунктах. На конец прошлого года магазины ритейлера были расположены в 739 населенных пунктах. Компания надеется быстро и без инвестиций выйти в онлайн и расширить аудиторию.

Сотрудничество с «Беру» позволит Metro увеличить интернет-продажи, в том числе в регионах, где ритейлер не может самостоятельно доставлять товары.

Фото: Montri Thipsorn / Shutterstock.com