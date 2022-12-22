Работавший в России с 1997 года французский бренд нижнего белья объявил об уходе из страны

Работавший в России с 1997 года французский бренд нижнего белья DIM объявил об уходе из страны. Открытые по франшизе магазины бренда продолжат работу, но будут вынуждены сменить логотип.
О начале процесса ликвидации ООО «Ди-би-ай рус» – юридического лица бренда DIM в России – пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.
На русскоязычном сайте DIM говорится о приостановке работы в России.
«В связи со сложившейся ситуацией наши отгрузки временно приостановлены. Мы надеемся, что сможем снова обслуживать вас очень скоро», – сказано в сообщении DIM.
Брендом DIM, основанным в 1953 году, владеет американская компания по производству одежды Hanesbrands. В России товары бренда DIM начали появляться в 1997 году, в 2000-х годах в стране открылись около 150 магазинов.
С 2015 года DIM открывает магазины в России только по франшизе. Франчайзинговые магазины в стране могут продолжит работу, но будут вынуждены сменить логотип, чтобы больше не вызывать ассоциаций с брендом.
По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Ди-би-ай рус» отработало 2021 год с выручкой 433,6 млн рублей при чистой прибыли 4,6 млн рублей.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 2 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
- 3 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
- 4 9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний
- 5 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022