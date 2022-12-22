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Работавший в России с 1997 года французский бренд нижнего белья объявил об уходе из страны

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Работавший в России с 1997 года французский бренд нижнего белья DIM объявил об уходе из страны. Открытые по франшизе магазины бренда продолжат работу, но будут вынуждены сменить логотип.

Работавший в России с 1997 года французский бренд нижнего белья объявил об уходе из страны

О начале процесса ликвидации ООО «Ди-би-ай рус» – юридического лица бренда DIM в России – пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

На русскоязычном сайте DIM говорится о приостановке работы в России.

«В связи со сложившейся ситуацией наши отгрузки временно приостановлены. Мы надеемся, что сможем снова обслуживать вас очень скоро», – сказано в сообщении DIM.

Брендом DIM, основанным в 1953 году, владеет американская компания по производству одежды Hanesbrands. В России товары бренда DIM начали появляться в 1997 году, в 2000-х годах в стране открылись около 150 магазинов.

С 2015 года DIM открывает магазины в России только по франшизе. Франчайзинговые магазины в стране могут продолжит работу, но будут вынуждены сменить логотип, чтобы больше не вызывать ассоциаций с брендом.

По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Ди-би-ай рус» отработало 2021 год с выручкой 433,6 млн рублей при чистой прибыли 4,6 млн рублей.

Фото на обложке: avatars.mds.yandex

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