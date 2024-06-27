Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Дима, ну ты где?»: российские бренды «завирусили» совместную рекламу Wildberries и Russ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Дима, ну ты где?»: российские бренды «завирусили» совместную рекламу Wildberries и Russ. Многие российские компании ответили на рекламу об «оплате Димой корзины на WB», которая была размещена на наружном билборде. Одни предлагают «Диме» скидку, другие — вместо оплаты корзины отправиться в путешествие.

«Дима, ну ты где?»: российские бренды «завирусили» совместную рекламу Wildberries и Russ
  1. Новости

Российские бренды «завирусили» рекламу Wildberries на наружном билборде компании Russ, в котором таинственному «Диме» предлагается «оплатить ее корзину на WB».

Одним из первых ответную. рекламу разместили «Яндекс.Путешествия». «Диме» предложили забыть про «корзину на WB» и «отвезти ее в отпуск». Позже к поддержке рекламы подключились «Авито», Rutube, СДЭК и другие компании.

В МТС использовали лицо амбассадора бренда Дмитрия Нагиева и предложили «не слушать никого, а слушать “МТС Музыку”».

Некоторые компании предложили «Диме» скидку или специальные условия сотрудничества. Например, ВТБ — открыть накопительный счет, «Сбербизнес» — услуги в работе с маркетплейсами.

Объединенную компанию Wildberries и группы Russ возглавит Татьяна Бакальчук. Одной из целей объединения компаний называлось создание платежной системы «в обход SWIFT» для рублевых расчетов по всему миру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис email-маркетинга DashaMail вышел на рынок Белоруссии
  2. 2 Бесполезная аналитика: 5 ошибок российских компаний в работе с данными
  3. 3 Правила аудиобрендинга, которые помогут компаниям избежать штрафов
  4. 4 Как бизнесу применять инструменты нейромаркетинга на практике
  5. 5 Как застройщику продвигать ЖК с помощью геосервиса

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июня 2024

Фабрика дизайна 3.0

27 июня 2024

Mental Health AI Hackathon

28 июня 2024

ARCHI.Tech от ВТБ

28 июня 2024

Премия «Хакатоны России»

30 июня 2024

Archpoint Concept Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ