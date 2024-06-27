«Дима, ну ты где?»: российские бренды «завирусили» совместную рекламу Wildberries и Russ. Многие российские компании ответили на рекламу об «оплате Димой корзины на WB», которая была размещена на наружном билборде. Одни предлагают «Диме» скидку, другие — вместо оплаты корзины отправиться в путешествие.

«Дима, ну ты где?»: российские бренды «завирусили» совместную рекламу Wildberries и Russ

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