«Дима, ну ты где?»: российские бренды «завирусили» совместную рекламу Wildberries и Russ. Многие российские компании ответили на рекламу об «оплате Димой корзины на WB», которая была размещена на наружном билборде. Одни предлагают «Диме» скидку, другие — вместо оплаты корзины отправиться в путешествие.
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Российские бренды «завирусили» рекламу Wildberries на наружном билборде компании Russ, в котором таинственному «Диме» предлагается «оплатить ее корзину на WB».
Одним из первых ответную. рекламу разместили «Яндекс.Путешествия». «Диме» предложили забыть про «корзину на WB» и «отвезти ее в отпуск». Позже к поддержке рекламы подключились «Авито», Rutube, СДЭК и другие компании.
В МТС использовали лицо амбассадора бренда Дмитрия Нагиева и предложили «не слушать никого, а слушать “МТС Музыку”».
Некоторые компании предложили «Диме» скидку или специальные условия сотрудничества. Например, ВТБ — открыть накопительный счет, «Сбербизнес» — услуги в работе с маркетплейсами.
Объединенную компанию Wildberries и группы Russ возглавит Татьяна Бакальчук. Одной из целей объединения компаний называлось создание платежной системы «в обход SWIFT» для рублевых расчетов по всему миру.
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