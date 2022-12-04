Dior провел первый в fashion-истории показ у египетских пирамид

Французский модный дом Christian Dior провел первый в fashion-истории показ у древних египетских пирамид в Гизе.

Осеннюю мужскую коллекцию 2023 года под называнием Celestial креативный директор мужской линейки Dior Ким Джонс решил представить на фоне тысячелетних гробниц. И ночью: специально для показа контуры пирамид тоже подсветили, как и фигурный подиум в песках.

Это первый случай в истории, когда модный показ состоялся у пирамид в Гизе, а также первый показ Dior в Египте, но не первый в стране среди европейских модных домов, поясняет France Presse.

В октябре итальянский дизайнер Стефано Риччи продемонстрировал свою последнюю коллекцию в Храме Хатшепсут в Луксоре.

Исторические декорации все чаще становятся фоном для крупных международных событий fashion- и шоу-индустрий. Египетский некрополь Гиза — не исключение.

Такие мероприятия, как Dior, «наносят Египет на карту актуальных центров творчества и дизайна», где создатели могут черпать «семь тысяч лет вдохновения», приводит слова медиапредпринимателя Эми Мовафи France Presse.

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