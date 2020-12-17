ИИ-разработчик в сфере построения карт для робототехники Dioram привлек 35 млн рублей

Российский разработчик ИИ-технологий Dioram привлек 35 млн рублей в посевном раунде от бизнес-ангелов. Миноритарным владельцем акций стала инвестплатформа Skolkovo Ventures. Ей, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит около 4,5% акций. Об этом сообщает vc.ru.

Стартап занимается созданием технологии SLAM — метода одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Разработки компании используются в робототехнике и автономном транспорте для определения местонахождения без внешних сенсоров и построения карты окружающей местности.

Полученные средства будут направлены на совершенствование технологий и доведение их до промышленного образца. Также стартап планирует запустить опытное тестирование и создание прототипов.

В настоящий момент Dioram ищет клиентов и ведет переговоры с производителями электроники из Китая, Южной Кореи и Японии. При этом отмечается, что алгоритмы продукта Dioram в пять раз точнее главного конкурента — алгоритма ORB-SLAM3.

В 2018 году стартап закрыл pre-seed раунд, в котором привлек финансирование от группы бизнес-ангелов, ранее инвестировавших в сервис автоматизации контекстной рекламы eLama и разработчика платформы управления контентом для виртуальной реальности Varwin. Сумма инвестиций не раскрывается.

Dioram был созда в 2017 году основателем eLama, TRINET и сооснователем Varwin Алексеем Довжиковым, экс-гендиректором CoinKeeper Василием Мещеряковым и кандидатом технических наук в области машинного обучения и компьютерного зрения Олегом Щербаковым. По собственным данным, сейчас в команде стартапа 11 человек. Большинство из них — разработчики и математики.

В компании пояснили, что на данный момент она развивается как научный стартап с длинным циклом разработки сложного продукта, поэтому выручки пока нет.