ИИ-разработчик в сфере построения карт для робототехники Dioram привлек 35 млн рублей

Российский разработчик ИИ-технологий Dioram привлек 35 млн рублей в посевном раунде от бизнес-ангелов. Миноритарным владельцем акций стала инвестплатформа Skolkovo Ventures. Ей, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит около 4,5% акций. Об этом сообщает vc.ru.
Стартап занимается созданием технологии SLAM — метода одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Разработки компании используются в робототехнике и автономном транспорте для определения местонахождения без внешних сенсоров и построения карты окружающей местности.
Полученные средства будут направлены на совершенствование технологий и доведение их до промышленного образца. Также стартап планирует запустить опытное тестирование и создание прототипов.
В настоящий момент Dioram ищет клиентов и ведет переговоры с производителями электроники из Китая, Южной Кореи и Японии. При этом отмечается, что алгоритмы продукта Dioram в пять раз точнее главного конкурента — алгоритма ORB-SLAM3.
В 2018 году стартап закрыл pre-seed раунд, в котором привлек финансирование от группы бизнес-ангелов, ранее инвестировавших в сервис автоматизации контекстной рекламы eLama и разработчика платформы управления контентом для виртуальной реальности Varwin. Сумма инвестиций не раскрывается.
Dioram был созда в 2017 году основателем eLama, TRINET и сооснователем Varwin Алексеем Довжиковым, экс-гендиректором CoinKeeper Василием Мещеряковым и кандидатом технических наук в области машинного обучения и компьютерного зрения Олегом Щербаковым. По собственным данным, сейчас в команде стартапа 11 человек. Большинство из них — разработчики и математики.
В компании пояснили, что на данный момент она развивается как научный стартап с длинным циклом разработки сложного продукта, поэтому выручки пока нет.
Партнерами стартапа являются фонд «Сколково», Samsung Startup Membership, VR-стартап Deus и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.
По данным ЕГРЮЛ, на момент написания новости основными учредителями ООО «Диорам» являются сооснователи Varwin Семен Луканов и Алексей Довжиков — 46,37% и 28,03% соответственно. Гендиректор компании — Василий Мещеряков.
Фото: mrmohock / Shutterstock
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