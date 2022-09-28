Мошенники стали предлагать поддельные дипломы IT-специалистов для отсрочки от мобилизации

Мошенники стали продавать поддельные дипломы о высшем образовании по IT-специальностям для отсрочки от призыва. Предложения они распространяют через популярные мессенджеры. Документ о «вышке» может обойтись от 16 тыс. рублей до 270 тыс. рублей.

Для получения нового диплома авторы мошеннических объявлений просят предоставить ФИО, дату рождения, фото, а также данные аттестата о предыдущем образовании, если оно имеется, сообщили «Ведомости».

Посл объявления о частичной мобилизации в Group-IB зафиксировали десятки таких предложений в мессенджерах. По словам аналитика компании Евгения Егорова, покупка такого диплома не дает никаких гарантий, к тому же, персональные данные также могут быть использованы в дальнейшем для шантажа или других мошеннических операциях.

Покупатель же поддельного диплома наравне с продавцом может попасть под ответственность по ст. 324 УК РФ – приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, а также получить наказание за уклонение от исполнения воинских обязанностей.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.

Фото на обложке: michaeljung / Shutterstock