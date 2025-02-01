Директор Nvidia встретился с Трампом для обсуждения «лидерства США в области ИИ»
Компания Nvidia подтвердила, что её генеральный директор Дженсен Хуанг встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить лидерство США в области технологий и искусственного интеллекта. И в том числе возможные последствия предлагаемых президентом мер стимулирования отрасли.
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«Мы были рады возможности встретиться с президентом Трампом и обсудить политику в области полупроводников и искусственного интеллекта. Дженсен и президент обсудили важность укрепления технологического и интеллектуального лидерства США», — цитирует представителя Nvidia портал VentureBeat.
Встреча состоялась за день до обещания президента ввести импортные пошлины на ряд товаров, среди которых могут быть и полупроводниковые микросхемы. В том числе из таких стран, как Тайвань, где расположены основные конкуренты Nvidia.
В своей речи на конференции Республиканской партии в Майами Трамп заявил, что местным производителям не нужны стимулы в виде субсидий на строительства заводов на территории Америки (а их получали в свое время Intel, TSMC, Coherent, Analog Devices и др.). Им нужны стимулы не ввозить 98% продукции из-за пределов США, поскольку производство там дешевле.
«Стимулом будет то, что они [американские производители] не захотят платить 25, 50 или даже 100-процентный налог. Они придут, потому что им выгодно прийти», — считает президент.
При этом Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association — SIA) утверждает, что дело не только в пошлинах и выгоде для корпораций. Закон о чипах, предусматривающий как раз субсидии и гранты, укрепляет отрасль также созданием рабочих мест, что способствует экономическому росту страны в целом.
С момента принятия Закона о чипах появилось минимум 90 новых стартапов в полупроводниковой сфере в 28 штатах США на общую сумму в сотни миллиардов долларов частных инвестиций. Вместе эти проекты создадут более 58 тыс. рабочих мест.
По прогнозам SIA & Boston Consulting Group, опубликованным в мае прошлого года, с 2022 года, когда был принят закон, и до 2032 года производственные мощности по выпуску полупроводников в США увеличатся в три раза. Это самый большой — 203% — прирост в какой-либо отрасли какой-либо страны в мире за этот период.
В отечете также прогнозируется, что с 2024 по 2032 год на долю Америки будет приходиться более четверти (28%) от общего объёма мировых капиталовложений в микрочипы.
Ассоциация потребительских технологий заявила во время выставки CES 2025, что предлагаемые Трампом меры могут привести к повышению цен на ноутбуки и планшеты на 46%, игровые консоли — на 40%, а смартфоны — на 26%.
Фото на обложке: Unsplash
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