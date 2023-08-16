Мессенджер Discord временно прекратил работу из-за утечки данных

Платформа для групповых текстовых сообщений, аудио- и видеозвонков Discord временно прекратила работу из-за утечки данных. Компания продолжит расследование возможных причин нарушения и примет меры, чтобы это больше не повторилось.

В сообщении отмечается, что пользователям не придется менять пароль или удалять аккаунт. Однако рекомендуется изменить пароль тем, кто использовал его и на других сайтах и чей аккаунт создан до 2018 года.

На теневом форуме 15 августа выставили на продажу базу данных зарегистрированных пользователей и доступ к серверу discord.io - стороннему интерфейсу для Discord, первым обратил внимание Telegram-канал «Утечки информации».

Продавец утверждал, что в базе информация о 760 тыс. пользователях: email, хешированные пароли и т.п.

Фото на обложке: Konstantin Savusia / Shutterstock