В работе Discord по всему миру произошел сбой

В работе Discord произошел массовый сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Число жалоб на 16:00 мск превышает 9 тыс.
С проблемами в работе столкнулись пользователи из разных стран, в том числе из России, США, Германии, Австралии и Канады.
У пользователей появляется сообщение «You have been blocked» при попытке зайти в Discord. В компании сообщили, что знают о проблеме и «наблюдают необычные всплески трафика, которые приводят к временной блокировке пользователей».
В Discord заверили, что работают над решением этой проблемы.
Discord — это платформа которая позволяет пользователям общаться с помощью текстовых сообщений, голосовых вызовов и видеоконференций. Популярна как среди геймеров, так и среди различных сообществ, образовательных групп и корпоративных команд.
Фото на обложке: Unsplash
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