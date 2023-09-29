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В работе Discord по всему миру произошел сбой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе Discord произошел массовый сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе Discord по всему миру произошел сбой

Число жалоб на 16:00 мск превышает 9 тыс.

С проблемами в работе столкнулись пользователи из разных стран, в том числе из России, США, Германии, Австралии и Канады.

У пользователей появляется сообщение «You have been blocked» при попытке зайти в Discord. В компании сообщили, что знают о проблеме и «наблюдают необычные всплески трафика, которые приводят к временной блокировке пользователей».

В Discord заверили, что работают над решением этой проблемы.

Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

 

Discord — это платформа которая позволяет пользователям общаться с помощью текстовых сообщений, голосовых вызовов и видеоконференций. Популярна как среди геймеров, так и среди различных сообществ, образовательных групп и корпоративных команд.

Фото на обложке: Unsplash

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