Доля дискаунтеров в продуктовом ритейле выросла вдвое за пять лет
Доля дискаунтеров (магазинов с низкими ценами) в российском продуктовом ритейле выросла почти вдвое за пять лет, до 6%. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет «Коммерсантъ».
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К продуктовым дискаунтерам относятся торговые сети «Светофор», «Чижик», «Да!», «Победа», «Маяк», «Ярче!» и другие. В России формат стал развиваться позднее, чем в других странах, отметила газета. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, толчком для их появления стало стремление покупателей к рациональному потреблению на фоне постоянного роста цен.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты пояснили, что потребители стали более бережливыми в последние пять лет — на это повлияли последовавшие за пандемией COVID-19 негативные рыночные и социальные факторы. Выручка дискаунтеров, говорят эксперты, растет в 2,5 раза быстрее, чем у других форматов магазинов.
По подсчетам «Infoline-аналитики», доля жестких дискаунтеров составила в 2024 году 5,61% от всех розничных продаж продуктов. В компании утверждают, что это почти втрое больше, чем в 2018 году, когда формат начал набирать обороты в России. Аналитики считают, что тренд сохранится в 2025 году — доля формата на рынке достигнет 5,9%, а в 2029 году — 8,4%.
- В начале февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на «Infoline-аналитику» написал, что по всей стране стали массово закрываться магазины «Светофора». Причиной этому стали иски от Роспотребнадзора, связанные с нарушениями санитарного законодательства. С декабря, по данным «Infoline-аналитики», закрытыми оказались более 200 магазинов.
Фото на обложке: X5 Group
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