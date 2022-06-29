Российские сервисные центры стали разбирать на запчасти новую и подержанную технику

Российские сервисные центры стали разбирать новую и подержанную технику из-за нехватки компонентов для ремонта гаджетов. Время починки сейчас занимать более пяти дней.
При этом цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году и на 5% по отношению к первому кварталу, ноутбуков — на 6% в обоих случаях, пишет «Коммерсантъ».
Сложности также наблюдаются с техникой параллельного ипорта. Производители требуют, чтобы гарантийное обслуживание их гаджетов проводилось в тех странах, для продажи в которых они были произведены.
Из-за этого сервисные центры могут начать отправлять технику ремонтироваться за рубеж, что как минимум вдвое увеличит сроки ремонта.
Руководитель отдела развития «Сети компьютерных клиник» Алексей Дудин уверен, что в адекватных поставках особенно заинтересованы продавцы техники, так как это минимизирует потери от списания.
Ритейлерам и дистрибьюторам придется выкупать гаджеты у конечного клиента, если не ремонтировать их по гарантии. Товар может зависнуть на балансе продавца или поставщика, так как не все производители остались в России.
Фото на обложке: Unsplash
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