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«По собственному желанию» стала самой частой причиной увольнения в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рекрутеры назвали самые распространенные причины увольнения в России. В 2021 году количество увольнений «по собственному желанию» достигло рекордных значений, а «за нарушение трудовой дисциплины», наоборот, снизилось до минимума.

«По собственному желанию» стала самой частой причиной увольнения в России

Результатами исследования с RB.ru поделились в HeadHunter. Анализ составлен на основе ежеквартальных опросов настроений работников на рынке труда, в которых принимают участие не менее 20 тысяч респондентов.

Специалисты рассказали, что летом и осенью текущего года был зафиксирован пик увольнений «по собственному желанию». В качестве причины назывались неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством.

«Так, доля увольнений по собственному желанию составила 61% во 2 квартале текущего года и 59% в третьем, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. За год доля этой причины увольнений выросла на 13 процентных пункта», – отметили в HeadHunter. 

Что касается профессий, то чаще других люди уходили с работы «по собственному желанию» в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64% в каждой). Работающие в Москве увольнялись по указанной причине в 57% случаев, что на 13% больше, чем годом ранее.

Реже остальных в причинах увольнений указывались «в связи с реорганизацией компании» и «за нарушение трудовой дисциплины» – 6% и 0,4% соответственно. Примечательно, что по первой из указанных причин ушел с работы каждый пятый топ-менеджер и каждый десятый работник в сфере добычи сырья.

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Фото на обложке: Natalia Belay / Shutterstock

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