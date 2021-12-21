Из компании-разработчика игр Assassin’s Creed и Far Cry стали массово увольняться сотрудники

Из Ubisoft – компании-разработчика игр-бестселлеров Assassin's Creed и Far Cry – стали массово увольняться сотрудники. Причиной в частности стали низкая зарплата и «токсичность» в рабочем коллективе. Сокращение штата может повлиять на скорость разработки проектов.

О проблемах с кадрами в Ubisoft пишет издание Axios.

В последние несколько месяцев из компании стали массово увольняться сотрудники, работающие в основном на junior и middle должностях. Кадровая проблема больше других затронула подразделение в Торонто, откуда за 6 месяцев уволились 60 человек.

IT-специалисты уходят из Ubisoft в частности из-за низкой по уровню рынка заработной платы. Хоть компания и повышала жалование сотрудникам летом текущего года, это не помогло удержать их в компании, потому что конкуренты в лице новых компаний, открывающихся в регионе, предлагают лучшие условия труда.

Также в числе причин для своего увольнения сотрудники назвали разочарование творческой деятельностью компании и «токсичность» в рабочем коллективе, с которым Ubisoft, по утверждению сотрудников, не хочет бороться, а на жалобы сотрудников об этом попросту не реагирует.

С кадровыми и не только проблемами в 2021 году столкнулся другой мировой разработчик игр. Activision Blizzard покинули руководители высшего звена и главные специалисты по разработке проектов, в том числе Diablo IV, из-за скандала с домогательствами на рабочем месте.

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