Голливудская студия Disney закрывает свой кинопрокатный отдел в России. Большинство сотрудников офиса уже уволили, а тех, кто остался – перевели в главный офис компании, который также вскоре закроется.

Disney закрывает кинопрокатный отдел в России, выяснил «Бюллетень кинопрокатчика». Большинство сотрудников уже уволены, оставшаяся команда переведена в главный офис Disney в России. Там они проработают еще некоторое время, пока студия не прекратила свою деятельность в РФ.

Disney, как и другие крупнейшие голливудские киностудии, приостановила прокат своих фильмов в России в марте 2022 года. Российский сайт Disney перестал работать в октябре – при попытке зайти на него включается переадресация на англоязычный сайт.

Российский офис Disney – «Уолт Дисней Компани СНГ» – был открыт в 2006 году. Помимо кинопроката, компания занималась выпуском дисков, дистрибуцией контента, разработкой игр и другой деятельностью.

Минпромторг внес продукцию Disney в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту 2 ноября. Решение не распространяется на кинопродукцию.

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