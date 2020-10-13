Disney объявил о масштабной реорганизации бизнеса

Disney проведет масштабную реорганизацию своего медиа и развлекательного бизнеса. Компания сосредоточится на онлайн-стриминге: будет выпускать сериалы, передачи и фильмы для стриминговых платформ. Решение принято на фоне пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Disney.

Созданием контента для разных каналов дистрибуции будут заниматься три группы. Особое внимание будет уделяться стримингу.

Вот эти подразделения:

Студийное. Сосредоточится на создании фирменного театрального и эпизодического контента на основе франшиз Disney для театральных выставок, Disney + и других потоковых сервисов компании. В состав группы войдут студии Disney live action, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и Searchlight Pictures.

Развлекательное. Будет заниматься созданием развлекательных эпизодов и оригинального полноформатного контента для потоковых платформ компании, а также ее кабельных и вещательных сетей. В состав группы войдут ABC News, National Geographic и каналы Disney.

Спортивное. Сосредоточится на спортивных программах телеканала ESPN в прямом эфире, а также на спортивных новостях и оригинальном спортивном контенте без сценариев для других кабельных каналов.

Группа медиа и развлечений будет отвечать за управление прибылями и убытками, за распространение, продажи, рекламу, обработку данных и технологии. Группа также будет управлять операциями стриминговых сервисов и телеканалов компании.

Новая структура уже начала работать. Disney рассчитывает перейти на финансовую отчетность в рамках этой структуры в первом квартале 2021 финансового года.

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