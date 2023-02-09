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Боб Айгер объявил о масштабной реструктуризации The Walt Disney Company

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер объявил о масштабной реструктуризации компании. Помимо деления бизнеса на департаменты, будут сокращены 7 тыс. сотрудников – около 3% штата.

Боб Айгер объявил о масштабной реструктуризации The Walt Disney Company

The Walt Disney Company ждет масштабная реструктуризация, объявила компания. В ее рамках бизнес будет разделен на три департамента:

  • развлекательный, в который войдет кинопроизводство, стриминг, телешоу;
  • спортивный стриминговый сервис ESPN+ и ряд телевизионных активов;
  • парки развлечений, продажа сувениров и другое.

«Мы верим, что работа, которую мы делаем, чтобы изменить нашу компанию, приведет к устойчивому росту и прибыльности нашего потокового бизнеса, улучшит наши позиции, чтобы выдержать глобальные экономические проблемы, а также принесет пользу нашим акционерам», – отметил глава Disney Боб Айгер.

Кроме того, Disney запланировала сократить издержки на $5,5 млрд и уволить 3% штата – это 7 тыс. человек.

Результаты Disney за первый финансовый квартал 2023 года не оправдали ожидания аналитиков. Прибыль выросла на 11% до $1,3 млрд, выручка увеличилась на 8% до $23,5 млрд. Стриминговый сервис Disney+ впервые потерял подписчиков – их количество снизилось на 2,4 млн.

Фото на обложке: Stefano Chiacchiarini '74 / Shutterstock

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