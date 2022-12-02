Вместо телеканала Disney в России начнет вещать «Солнце» — Mash

Вместо телеканала Disney, который прекратит вещание в России 14 декабря, детский контент будет показывать канал «Солнце», сообщает telegram-канал Mash.
По данным Mash, причиной прекращения работы стали санкционные ограничения, которые затрудняют закупку прав на контент и оплату заказов у крупных компаний. Рекламные контракты Disney истекают 14 декабря, пишет Mash. Выкупить необходимые лицензии за это время не удастся.
В марте наряду с другими крупными зарубежными киностудиями The Walt Disney прекратила прокат своих фильмов в России. В ноябре компания объявила о закрытии кинопрокатного отдела в РФ и увольнении большинства сотрудников.
Продукцию компании разрешается ввозить в страну по схеме параллельного импорта, но это не касается кино и мультфильмов.
Фото на обложке: monticello /
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