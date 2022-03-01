Disney, Warner Bros и Sony отменили прокат своих фильмов в России

The Walt Disney, Warner Bros и Sony приостановили прокат своих фильмов в России. Из-за этого не состоятся ближайшие премьеры фильмов «Бэтмен», «Морбиус» и мультипликационного фильма «Я краснею».

Первой показ фильмов в РФ приостановила Disney. «Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру от студии Pixar», — говорится в сообщении компании.

Дальнейшие решения руководство Disney будет принимать исходя из того, как будет развиваться ситуация, отметили в компании. Компьютерно-анимационный комедийный фэнтези-фильм «Я краснею» производства Pixar и Disney должен был выйти в российский прокат 10 марта 2022 года.

Вслед за Disney приостановили прокат своих премьер в России киностудии Warner Bros и Sony.

Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена». В киностудии отметили ,что решение принятов в свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia. Компания будет следить за развитием ситуации и надеется на ее быстрое и мирное разрешение.

Релиз нового «Бэтмена» в России с Робертом Паттинсоном в главной роли был запланирован на 2 марта 2022 года



Sony также заявила, что остановит показ своих фильмов на территории РФ. Компания пошла на этот шаг, учитывая продолжающуюся военную спецоперацию на Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис. «Мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск "Морбиуса"», — говорится в сообщении киностудии.



Релиз фильма «Морбиус» с Джерадом Лето в главной роли планировался 24 марта 2022 года.

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