В Японии разработали дисплей, который передает вкус показываемой на нем еды

Японские ученые представили инновационную разработку. Это дисплей, который передает вкус показываемой на нем еды. Экран покрыт пленкой, через которую подаются ароматизаторы. Для того, чтобы почувствовать вкус еды, дисплей нужно облизать.
О разработке ученых из университета Мэйдзи в Японии пишет Reuters.
Устройство получило название Taste The TV. Это дисплей, под которым находятся емкости с ароматизаторами. Они передаются на экран дисплея, покрытый специальной гигиенической пленкой. Чтобы почувствовать вкус еды, экран нужно облизать.
Программа распознает, какая именно пища показана на дисплее, и смешивает несколько ароматизаторов для получения вкуса, похожего на оригинальный.
Создатели устройства уверены, что их разработка позволит людям испытать ощущение присутствия в ресторане в любой точке мира. Это особенно актуально в условиях коронавирусных ограничений, считают ученые.
Над созданием Taste The TV 30 ученых из Японии работали в течение одного года. Устройство успешно прошло тестирование журналистами. Создатели намерены монетизировать свою работу и продавать устройства по $875 за штуку.
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Фото на обложке: Reuters
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