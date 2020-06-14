Экс-глава Департамента информационных технологий Москвы вложился в каршеринг самокатов

Бывший руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Ермолаев в апреле получил 18,7% в каршеринге «Карусель» , следует из базы данных «Контур-фокус». Первым на это обратил внимание телеграм-канал The Edinorog .

Одновременно в сервис вложился и бывший заместитель Ермолаева в ДИТ Андрей Белозеров. Он получил 6,3%. Остальные 75% компании принадлежат ее основателю Ивану Серебренникову.

Каршеринг «Карусель» начал работать в 2017 году. Сначала сервис сдавал в аренду автомобили. Как утверждает компания, в парке сервиса было 600 автомобилей.

В 2020 году владельцы «Карусели» решили «перезапустить бизнес», сообщается на сайте каршеринга. Вместо автомобилей компания запустила прокат электросамокатов.

«Карусель» ведет сбор средств на краудфандинговой платформе StartTrack. Компания предлагает 30% сервиса за 72 млн рублей.

В инвестиционном предложении сервиса на сайте StartTrack говорится, что инвестор входит в проект на три года. После этого планируется продать компанию стратегическому инвестору.

Предложение каршеринга «Карусель» на сайте краундфадинговой платформы StartTrack

По информации сервиса, ранее «Карусель» уже получила от группы инвесторов на StartTrack 40 млн рублей. «Карусель» рассчитывает достичь оценки в 2 млрд рублей к 2023 году. Компания утверждает, что течение трех лет инвесторы могут претендовать на дивиденды в размере 78 млн рублей.

При этом в качестве юридического лица на краудфандинговой платформе указано ООО «Карусель». Единственный владелец этой компании — предприниматель Азамжон Ходжаев, который также занимается криптовалютными проектами. На сайте StartTrack Ходжаев представлен как сооснователь «Карусели».

На сайте самого каршеринга указано другое юрлицо — ООО «Карусель РУС», в которое и вложились Ермолаев и Белозеров.

Артем Ермолаев работал в IT-компаниях «Стэп Лоджик» и Cisco Systems. В 2013 году он возглавил Департамент информационных технологий Москвы. В 2018 году Ермолаев ушел в отставку.