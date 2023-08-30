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Общий объем выплаченных крупнейшими мировыми компаниями квартальных дивидендов установил рекорд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Общий объем выплаченных крупнейшими компаниями дивидендов за последний квартал установил рекорд и достиг $568 млрд. Примечательно, что этот показатель обновляет рекорд второй квартал подряд – активнее других прибыль на дивиденды переводят банки и финансовые компании.

Общий объем выплаченных крупнейшими мировыми компаниями квартальных дивидендов установил рекорд

Крупнейшие компании мира направили на выплату дивидендов по итогам второго квартала 2023 года $568,1 млрд. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, говорится в отчете Janus Henderson.

Объем дивидендов обновляет рекорд второй квартал подряд – в Q1 2023 компании перевели на дивиденды $326,7 млрд.

Более половины роста совокупного объема дивидендов обеспечили банки. В банковском секторе объем выплаченных дивидендов вырос на 19,7% до $85,3 млрд. После банков в списке крупнейших плательщиков дивидендов идут нефтяные компании.

Первая десятка лидеров по дивидендам обеспечила 10% от общего объема выплаченных дивидендов во втором квартале. Среди этих компаний – Nestle, Microsoft, Sanofi, Mercedes-Benz и другие.

Фото на обложке: ShutterstockProfessional / Shutterstock

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