«Недружественные» иностранцы смогут получить дивиденды в России в обмен на инвестиции в экономику

Для иностранцев смягчили ограничения на получение дивидендов в России. Теперь они смогут получить выплаты в обмен на инвестиции в экономику России, но не больше суммы самих инвестиций. Ранее дивиденды для иностранцев из «недружественных» стран были фактически заморожены.
Минфин и Банк России объявили о смягчении ограничений на выплату дивидендов иностранцам. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.
До этого решения дивиденды для иностранцев из «недружественных» стран зачислялись на счета типа «С» с ограниченными возможностями их использования – фактически они были заморожены.
Теперь иностранцы из «недружественных» стран могут получить дивиденды, но должны внести инвестиции в экономику России в период с 1 апреля 2023 года. Сумма выплат по дивидендам не сможет превысить сумму инвестиций, уточняется в сообщении Минфина.
Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI /
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