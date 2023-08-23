Для иностранцев смягчили ограничения на получение дивидендов в России. Теперь они смогут получить выплаты в обмен на инвестиции в экономику России, но не больше суммы самих инвестиций. Ранее дивиденды для иностранцев из «недружественных» стран были фактически заморожены.

«Недружественные» иностранцы смогут получить дивиденды в России в обмен на инвестиции в экономику