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«Недружественные» иностранцы смогут получить дивиденды в России в обмен на инвестиции в экономику

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Для иностранцев смягчили ограничения на получение дивидендов в России. Теперь они смогут получить выплаты в обмен на инвестиции в экономику России, но не больше суммы самих инвестиций. Ранее дивиденды для иностранцев из «недружественных» стран были фактически заморожены.

«Недружественные» иностранцы смогут получить дивиденды в России в обмен на инвестиции в экономику

Минфин и Банк России объявили о смягчении ограничений на выплату дивидендов иностранцам. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

До этого решения дивиденды для иностранцев из «недружественных» стран зачислялись на счета типа «С» с ограниченными возможностями их использования – фактически они были заморожены.

Теперь иностранцы из «недружественных» стран могут получить дивиденды, но должны внести инвестиции в экономику России в период с 1 апреля 2023 года. Сумма выплат по дивидендам не сможет превысить сумму инвестиций, уточняется в сообщении Минфина.

Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock

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