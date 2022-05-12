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«Есть в мире счастье: это – гроб»: студия Артемия Лебедева разработала новый логотип

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Студия Артемия Лебедева разработала логотип для московской мастерской по изготовлению дизайнерских гробов. Свою работу авторы подкрепили стихом, в котором рассказали, как в этих гробах «уютно и тепло». То, что в них может быть гораздо уютнее, чем в обычных гробах, говорят и цены на товар – от 190 тысяч за штуку.

«Есть в мире счастье: это – гроб»: студия Артемия Лебедева разработала новый логотип

Работу своих дизайнеров студия Артемия Лебедева представила на собственном сайте.

Дизайн выполнен в минималистичном стиле. На логотипе изображен гроб со звездами вокруг, от которого исходят лучи света.

Свой авторский проект разработчики подкрепили стихом, в котором говорится о «достоинствах» дизайнерских гробов.

«Могилы снегом замело, звучит печальный Бах. А нам уютно и тепло в дизайнерских гробах», – написали авторы проекта. В стихе уточняется, что дизайн оценит «даже мизантроп».

Заказчиком выступила мастерская по изготовлению гробов «Арткоф» – производное от art (“искусство”) и coffin (“гроб”). Согласно информации на сайте компании, мастерская располагается в Москве.

«В нашей линейке нет классических моделей. Мы предлагаем палитру из глубоких насыщенных цветов и нежных оттенков», – говорится на сайте компании.

Цены на гробы начинаются от 190 тысяч рублей за штуку. Гробы с узором, например, похожим на черно-белый гжель, стоят 290 тысяч рублей.

Фото на обложке: artlebedev, в тексте: artcof

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