Стартует второй креатон «Дизайн-цех» для креативных специалистов

Как и в конкурсе, который проходил зимой, командам предстоит разработать сувенирную продукцию и мерч для различных российских компаний и госучреждений. Проекты победителей будут воплощены в жизнь совместно с производителями мерча и локальными брендами.

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы открыло набор участников на второй креатон «Дизайн-цех», подать заявку можно до 17 мая.

Кто может участвовать

Принять участие в креатоне могут опытные и начинающие креаторы: дизайнеры, иллюстраторы, маркетологи и другие специалисты. Всех, кто пройдет предварительный отбор, организаторы объединят в команды по три-пять человек, подать заявку можно и сразу от команды. Всего в финал пройдут 25 команд.

Что нужно делать

Разработать дизайн различных аксессуаров, арт-объектов, предметов одежды и интерьера для Мосгорпарка, Музея Москвы, Центра «Зотов», онлайн-платформы 3D арт-объектов Chiko Roko, театра им. Вл. Маяковского. Подробная информация о каждой задаче — на сайте.

Непосредственно до креатона у команд будет возможность изучить дополнительные материалы и встретиться с партнерами треков. А по итогам конкурса, который продлится с 28 по 29 мая, каждая команда презентует свое решение, а жюри выберет пять команд-победителей.

Что получат победители

Возможность поработать с известными российскими компаниями в сфере искусства, дизайна и рекламы и реализовать проект для них.

Получить сильный кейс в портфолио и признание в профессиональном комьюнити.

Возможность реализовать проект в формате производства пилотной партии продукции.

«Это уже второй конкурс для столичных дизайнеров. Победители первого представили свое современное видение, разработав такие проекты, как линейка сувениров к выставке Николая Рериха для Третьяковской галереи, концепцию мерча для музея-заповедника “Царицыно”, отображающую образы музейной коллекции и вкусы современных посетителей. Благодаря креатону талантливые специалисты получают кейсы в портфолио для дальнейшего карьерного роста, а городские компании — возможность разнообразить свою продукцию свежими решениями и стимулировать повышение интереса аудитории», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в «Дизайн-цехе» можно до 17 мая 2023 года.

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