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Прекратившая поставки в Россию DJI представила бюджетный дрон Mini 3

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская DJI, поставки которой в Россию официально приостановлены, представила бюджетную версию дрона Mini 3. Он весит 249 граммов, что освобождает его от обязательной регистрации во многих странах, и может провести в полете 38 минут.

Прекратившая поставки в Россию DJI представила бюджетный дрон Mini 3

Крупнейший в мире производитель беспилотных летательных аппаратов, китайская компания DJI официально представила новый дрон Mini 3, который является более дешевой версией уже выпущенного на рынок Mini 3 Pro.

Дрон сможет провести в воздухе 38 минут с оснащением штатным аккумулятором и 51 минуту с более емкой батареей. Устройство оборудовано камерой 48 Мп с поддержкой съемки в формате 4К при 30-кадровой посекундной съемке. Беспилотник поддерживает прямую видеотрансляцию на расстоянии 10 км.

Вес Mini 3 составляет 249 граммов, что освобождает его от обязательной регистрации во многих странах. Стартовая цена дрона – $409 без контроллера и зарядного устройства и $499 с комплектующими.

DJI прекратила прямые поставки в Россию в апреле 2022 года.

Фото: DJI

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