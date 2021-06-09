Для инвесторов появился риск: биткоин официально признали платёжным средством

Власти Сальвадора первыми в мире уравняли биткоин с долларом США. Теперь рассчитываться криптовалютой можно будет в любом магазине страны и не только. Впрочем, инвесторы этому не обрадовались. На Reddit указали на негативные последствия в сфере налогообложения для держателей биткоина.
Биткоин впервые признан официальным платёжным средством. Такое решение принял парламент Сальвадора. В ближайшее время документ подпишет президент страны Найиб Букеле. Согласно закону, у властей Сальвадора будет 90 дней, чтобы создать соответствующую инфраструктуру.
Таким образом, криптовалюта станет законным платёжным средством в Сальвадоре наравне с долларом США.
Не исключено, что следующей биткоин признает Панама. Так, панамский конгрессмен Габриэль Сильва заявил, что это необходимо сделать, чтобы страна могла стать центром технологий и предпринимательства. Национальная ассамблея Панамы уже работает над соответствующим законопроектом, подчеркнул политик.
На Reddit между тем таким новостям не обрадовались. Участники сообщества считают, что принятие биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может негативно отразиться на владельцах монеты в сфере налогообложения. Так, Налоговое управление США (IRS) теперь сможет рассматривать биткоин как иностранную валюту.
Бывший старший советник IRS Роджер Браун пояснил, что в таком случае любая прибыль от торговли или инвестиций будет иметь «обычный» налоговый характер, пишет Decrypt. Сейчас же в отношении криптовалют действует более низкая процентная ставка на прирост капитала для активов, находящихся в собственности более года.
Аналитик добавил, что, возможно, решение властей Сальвадора не сподвигнет IRS ужесточать правила налогообложения, однако если биткоин признают платёжным средствам в других странах, то Налоговое управление США повысит процентную ставку.
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Фото: serenko_nata/Depositphotos
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