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Москву, Петербург и Казань снова оценили как лучшие города для карьерного роста

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Больше всего ценят свои города в вопросе карьерных возможностей жители Москвы и Петербурга, следует из результатов недавнего исследования. Но вот в городах поменьше, причем даже в других российских мегаполисах, надежд на хорошую карьеру за время пандемии стало меньше.

Москву, Петербург и Казань снова оценили как лучшие города для карьерного роста

Москва, Петербург и Казань снова оказались самыми перспективными городами с точки зрения карьерного роста, следует из результатов исследования сервиса поиска работы Superjob.

Большинство жителей Москвы (73%) назвали ее лучшим городом для профессионального развития. В Петербурге такого мнения придерживаются 63% жителей, а в Казани — 53%. В пятерке лидеров также Тюмень и Екатеринбург (49% и 48% соответственно).

В целом же по сравнению с прошлым годом оценки крупных городов по стране снизились — повлияла в том числе и пандемия.

Хуже всего оценены Волгоград (всего 13% жителей назвали его лучшим местом для развития карьеры), Саратов (13%) и Омск (14%).

Некоторые, наоборот, прибавили уверенности в своих жителях: Новокузнец, например, набрал 7 процентных пунктов, 27% процентов новокузнечан считают его подходящим местом для профессионального роста. Авторы исследования связывают это с ростом мировых цен на уголь и последовавшим за этим развитием экономики региона.

Также улучшились показатели Барнаула (на 5 процентных пунктов), Махачкалы (4 пункта) и Томска (3 пункта).

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Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В Москве и Петербурге в нем приняли участие по 1500 респондентов, в остальных городах — по 500.

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Фото: Unsplash

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