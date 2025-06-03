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Для малых технологических компаний расширят квоты в госзакупках

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Минэкономразвития рассматривает возможность увеличения квоты на государственные закупки для малых технологических компаний (МТК). Об этом «Ведомостям» сообщила замминистра Татьяна Илюшникова.

Для малых технологических компаний расширят квоты в госзакупках
  1. Новости

Контекст. В настоящее время механизм квотирования действует для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с выручкой до 2 млрд рублей в год, обеспечивая 25% от объемов закупок по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) и по 44-ФЗ (закупки органов государственной и муниципальной власти). Однако МТК, выручка которых может достигать 4 млрд рублей, частично не попадают под эти ограничения. Чтобы попасть в реестр МТК, компания должна соответствовать утвержденному перечню ОКВЭДов в сфере инновационных технологий.

Перспектива. Инициативу по расширению квоты для малых технологических компаний выдвинула Корпорация МСП. Генеральный директор Александр Исаевич отметил, что для дальнейшего развития МТК и повышения качества сегмента МСП необходимо улучшение условий для закупок высокотехнологичной продукции и активное участие в программах импортозамещения. Это позволит малым компаниям получить долгосрочные заказы и вложить средства в модернизацию производства. По словам Исаевича, предложения по этому вопросу будут направлены в Минфин и Минэкономразвития.

  • На сегодня в реестре МТК зарегистрировано около 5 тыс. компаний, которые активно участвуют в госзакупках. Зафиксировано уже около 2,200 тыс. договоров на сумму свыше 32 млрд рублей, где наибольший интерес проявляется к программным продуктам и компьютерному оборудованию.

Фото на обложке: StockphotoVideo / Shutterstock / FOTODOM

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