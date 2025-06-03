Для малых технологических компаний расширят квоты в госзакупках
Минэкономразвития рассматривает возможность увеличения квоты на государственные закупки для малых технологических компаний (МТК). Об этом «Ведомостям» сообщила замминистра Татьяна Илюшникова.
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Контекст. В настоящее время механизм квотирования действует для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с выручкой до 2 млрд рублей в год, обеспечивая 25% от объемов закупок по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) и по 44-ФЗ (закупки органов государственной и муниципальной власти). Однако МТК, выручка которых может достигать 4 млрд рублей, частично не попадают под эти ограничения. Чтобы попасть в реестр МТК, компания должна соответствовать утвержденному перечню ОКВЭДов в сфере инновационных технологий.
Перспектива. Инициативу по расширению квоты для малых технологических компаний выдвинула Корпорация МСП. Генеральный директор Александр Исаевич отметил, что для дальнейшего развития МТК и повышения качества сегмента МСП необходимо улучшение условий для закупок высокотехнологичной продукции и активное участие в программах импортозамещения. Это позволит малым компаниям получить долгосрочные заказы и вложить средства в модернизацию производства. По словам Исаевича, предложения по этому вопросу будут направлены в Минфин и Минэкономразвития.
- На сегодня в реестре МТК зарегистрировано около 5 тыс. компаний, которые активно участвуют в госзакупках. Зафиксировано уже около 2,200 тыс. договоров на сумму свыше 32 млрд рублей, где наибольший интерес проявляется к программным продуктам и компьютерному оборудованию.
Фото на обложке: StockphotoVideo / Shutterstock / FOTODOM
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