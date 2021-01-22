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Власти Москвы предложили вариант поддержки ресторанов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Власти Москвы обратились к правительству России и предложили снизить или полностью отменить НДС для ресторанов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Власти Москвы предложили вариант поддержки ресторанов

Это позволит снизить нагрузку на предприятия во время ограничений из-за коронавируса. Ефимов подчеркнул, что ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты, мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — подчеркнул заммэра.

Уточняется, что Минэкономразвития поддержало предложение о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Ранее сообщалось, что московский бизнес получил от столичного правительства поддержку в 90 млрд рублей в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: Syda Productions / Shutterstock

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