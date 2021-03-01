Для владельцев карты «Мир», бизнеса и иноагентов: Какие законы вступают в России 1 марта

С марта в России вступает ряд новых законов. Изменения коснутся владельцев карты «Мир», требований для бизнеса после срабатывания «регуляторной гильотины», физлиц-иноагентов, для которых теперь будет предусмотрена уголовная ответственность. RB рассказывает о нововведениях.

«Мир» для бизнеса

С 1 марта до 30 июня 2021 года магазины и владельцы агрегаторов с выручкой свыше 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут внедрить приём к оплате карты «Мир».

На следующем этапе, с 1 июля 2021 года, это требование будет применено к предприятиям с выручкой свыше 20 млн рублей. Таким образом, держатели карты «Мир» получат возможность рассчитываться ей практически повсеместно.

Реестр обязательных требований

Кроме того, 1 марта 2021 года вступает в силу закон о создании реестра обязательных требований, которые должен соблюдать бизнес после срабатывания «регуляторной гильотины».

Защита персональных данных

Помимо этого, персональные данные россиян получат дополнительную защиту. С 1 марта 2021 года получить согласие на их распространение «по умолчанию» будет невозможно.

Таким образом, при заполнении согласия на использование общедоступных данных человек должен будет отметить, что из предоставленной им информации (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Уголовная ответственность для иноагентов

Также с 1 марта 2021 года в России вводится уголовная ответственность для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста. Такое же наказание предусмотрено за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Кроме того, вступает в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. рублей.

Фото: Melena-Nsk/Shutterstock