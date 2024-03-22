Маск сообщил о разработке импланта от Neuralink для восстановления зрения

Владелец компании Neuralink Илон Маск объявил о разработке импланта для восстановления зрения — Blindsight. Об этом он написал в Х (бывший Twitter).

По словам предпринимателя, сначала разрешение будет низким, как у ранней графики Nintendo, но со временем можно повысить его до уровня человеческого зрения.

Илон Маск также сообщил, что чипы уже успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них «не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink».

Накануне Neuralink опубликовала в X ролик с 29-летним Ноланом Арбо, который управляет фигурками силой мысли в онлайн-шахматах. По словам пациента, сама операция по вживлению импланта была очень простой, несмотря на необходимость вскрыть черепную коробку. При этом Нолан отмечает, что испытания прошли не совсем гладко и еще предстоит много работы.

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