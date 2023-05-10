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В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Великобритании родились дети с ДНК трех человек. Для их зачатия использовался метод цитоплазматической замены. Он уже срабатывал – в 2016 году в США родился первый в мире ребенок с ДНК двух родителей и одного донора.

В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек

Газета The Guardian сообщила о рождении в Великобритании первых детей с ДНК трех человек – двух родителей и одного донора. Зачатие стало возможным с использованием процедуры цитоплазматической замены – 99,8% ДНК человека принадлежат двум его родителям, еще 37 генов – донору.

Метод зачатия с цитоплазматической заменой используют для предотвращения наследования детьми мутаций, которые вызывают появление неизлечимых митохондриальных заболеваний, приводящих к нарушениям энергетических функций в клетках.

Британские ученые первыми в мире начали проводить исследования метода цитоплазматической замены, но первые дети, зачатые с использованием метода, были рождены в США в 2016 году. Потерявшая двоих детей из-за генетической мутации, страдающая от синдрома Лея женщина из Иордании смогла родить ребенка с ДНК трех человек.

Фото на обложке: Ratchat / Shutterstock

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