В Великобритании родились дети с ДНК трех человек. Для их зачатия использовался метод цитоплазматической замены. Он уже срабатывал – в 2016 году в США родился первый в мире ребенок с ДНК двух родителей и одного донора.

В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек