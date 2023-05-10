В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек

В Великобритании родились дети с ДНК трех человек. Для их зачатия использовался метод цитоплазматической замены. Он уже срабатывал – в 2016 году в США родился первый в мире ребенок с ДНК двух родителей и одного донора.
Газета The Guardian сообщила о рождении в Великобритании первых детей с ДНК трех человек – двух родителей и одного донора. Зачатие стало возможным с использованием процедуры цитоплазматической замены – 99,8% ДНК человека принадлежат двум его родителям, еще 37 генов – донору.
Метод зачатия с цитоплазматической заменой используют для предотвращения наследования детьми мутаций, которые вызывают появление неизлечимых митохондриальных заболеваний, приводящих к нарушениям энергетических функций в клетках.
Британские ученые первыми в мире начали проводить исследования метода цитоплазматической замены, но первые дети, зачатые с использованием метода, были рождены в США в 2016 году. Потерявшая двоих детей из-за генетической мутации, страдающая от синдрома Лея женщина из Иордании смогла родить ребенка с ДНК трех человек.
Фото на обложке: Ratchat /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2023
10 мая 2023
10 мая 2023